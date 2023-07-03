Модельное по нему плачет: сын Рудковской от Батурина растет невероятным красавцем

Впервые Яна Рудковская стала мамой в 2002 году. В то время она была супругой Виктора Батурина, и спустя год их отношений на свет появился сын Николай. О своем первом наследнике продюсер старается не рассказывать в социальных сетях, оберегая его от внимания публики, но не так давно решилась публично поздравить сына с днем рождения.

Праздничную запись Рудковская проиллюстрировала серией снимков именинника. На фотографиях продюсер позирует с сыном во время их совместного отдыха, а на одном из кадров он запечатлен на футбольном поле. В подписи знаменитость не поскупилась на поздравления.

Подписчики же остались ошеломлены публикацией Рудковской. В комментариях они с удивлением отметили, насколько красивым вырос сын продюсера, унаследовавший красоту матери.