Модели остались не у дел: преимущество невысоких девушек доказали научно

Признанными красавицами традиционно считаются девушки модельной внешности. Их отличительными чертами являются стройная фигура и высокий рост. Добиться таких же пропорций мечтают миллионы женщин. И если приобрести нужные формы получается с помощью диет или спортивных нагрузок, то рост изменить так легко не удастся.

Но выяснилось, что у невысоких девушек есть важное преимущество, которое оставляет всех моделей не у дел. Американские ученые доказали, что женщины с небольшим ростом живут дольше. В ходе эксперимента они исследовали 450 девушек с общими генетическими данными и нашли связь между долголетием и их внешним обликом.

Оказалось, что у таких женщин наблюдаются процессы в важном факторе роста IGF-I. Эта мутация и влияет на продолжительность жизни. Сейчас исследователи надеются на основе опубликованных на сайте Donna Moderna данных создать средство, которое возьмет все полезное из IGF-I. Таким образом, ученые смогут замедлить старение.