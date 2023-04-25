Модель весом 90 кг признали самой сексуальной женщиной: честное фото ее фигуры понравится не всем

Эшли Грэм своим примером доказала, что стандарты красоты давно и верно меняются. Худосочные красотки остались не у дел: теперь именно эта 90-килограммовая пышка считается самой сексуальной женщиной в мире.

Лучшей знаменитость признал авторитетный мужской журнал Maxim. На обложке нового номера издания красуется фото 35-летней Грэм, которую окрестили «королевой изгибов».

Многодетная мать, воспитывающая троих детей, известна как успешная модель plus-size. Эшли признается, что не зациклена на своем теле, которое постоянно меняется. По уверению звезды, любые изменения она принимает как данность. К тому же Грэм призывает публику не обращать внимание на вес других, поскольку это «просто часть сущности человека».

Между тем у эффектной шатенки есть не только поклонники. Многие не испытывают восторга при виде честных фотографий модели, которые часто появляются в ее социальных сетях. Интернет-пользователи вынуждены признать, что тело звезды слишком дряблое, а кожа покрыта растяжками, что выглядит малопривлекательно.