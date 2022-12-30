Модель весом 130 кг провоцирует публику фото в «смелом» бикини: определиться с эмоциями сложно

Американка Лорин прославилась на весь мир благодаря социальных сетям. Дело в том, что девушка регулярно публикует весьма откровенные снимки в купальниках и не переживает о том, что ее вес достигает 130 килограммов.

По словам Лорин, таким образом она пытается придать женщинам со всего мира уверенность в себе. Она уверена, что показывает, как можно носить те наряды, которые хочется, с совершенно любым типом фигуры.

Пользователи Сети никогда не пропускают публикации Лорин, однако далеко не все остаются в восторге. Одни фанаты уверены, что знаменитость делает все правильно и действительно помогает избавиться своим поклонницам от комплексов. Другие же считают, что звезда социальных сетей пропагандирует лишний вес и должна обратиться к специалистам, ведь у нее, вероятнее всего, начались проблемы со здоровьем от переедания.

«Это уже похоже на болезненное ожирение», — пишут недовольные пользователи Сети.

Сама Лорин при этом не обращает внимание на недоброжелателей. Девушка уверена, что все делает правильно, поэтому не собирается изменять себе из-за негативных комментариев.