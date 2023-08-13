Модель в 75: секрет долголетия самой модной бабушки России кроется в двух деталях

Пожилой возраст многими людьми воспринимается как закат активной жизнедеятельности и карьеры. Однако некоторые пенсионеры отрицают влияние цифр в паспорте и критикуют всю концепцию старости в принципе. Например, Ирину Белышеву неслучайно называют самой модной бабушкой страны. В свои 75 лет она не только живет полной жизнью, но и работает моделью, ни в чем не уступая более молодым манекенщицам.

Свою карьеру на подиуме женщина начала в 2016 году. Тогда Белышева окончила школу моделей Зайцева, куда ее даже не хотели сначала брать. Только благодаря своей харизме и настойчивости она смогла убедить комиссию и стала заниматься по индивидуальной программе.

Сейчас Белышева не только принимает участие в модных показах, но и часто снимается в фотосессиях. Свой секрет долголетия она не скрывает. По ее словам, важен сам отказ от слова «старость» и идеи «дожития», а также необходим регулярный спорт. Модель ежедневно занимается фитнесом и пилатесом по несколько часов.