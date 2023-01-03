Модель стыдят за фото в бикини: ее фигуру признали опасной для самооценки (фото)

Вероника Раек стала известна благодаря своим социальным сетям. В блогах девушка делится пикантными снимками, хвастаясь своей стройной фигурой. При этом многие пользователи Сети активно осуждают знаменитость, так как считают, что у нее слишком идеальная фигура.

По словам подписчиков, снимки Вероники не вызывают у них эстетического удовлетворения. После просмотра публикаций многие из них начинают завидовать и переживать о несовершенствах своей внешности, ведь Вероника всегда выглядит идеально.

«Мое тело считается „опасным“ в социальных сетях, и меня постоянно критикуют тролли за то, что я абсолютно ничего не делаю, кроме как делюсь фотографиями своего тела», — рассказывает блогер.

При этом многие осыпают Веронику обвинениями. Они уверены, что девушка ничего не делает, а все ее время уходит лишь на позирование и хвастовство. Сама же знаменитость заверяет, что выросла в бедной семье и ее стройная фигура — результат длительного и кропотливого труда, поэтому такие обвинения обижают ее до глубины души.