Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв о стеснении и покорила Сеть

Мужчины сходят от нее с ума.

Денис Бидо разрушает все стереотипы о моделях. Пышное телосложение не помешало красотке построить головокружительную карьеру — с ней сотрудничали такие бренды, как Levi’s, Forever21, Nordstrom и другие.

Денис гордится аппетитными формами и грудью пятого размера, поэтому часто делится с подписчиками фото в купальнике. Вот и кадры в синем бикини произвели настоящий фурор среди поклонников знаменитости.