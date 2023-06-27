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Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв о стеснении и покорила Сеть

27 июня 2023 14:59
Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв о стеснении и покорила Сеть

Мужчины сходят от нее с ума.

Денис Бидо разрушает все стереотипы о моделях. Пышное телосложение не помешало красотке построить головокружительную карьеру — с ней сотрудничали такие бренды, как Levi’s, Forever21, Nordstrom и другие.

Денис гордится аппетитными формами и грудью пятого размера, поэтому часто делится с подписчиками фото в купальнике. Вот и кадры в синем бикини произвели настоящий фурор среди поклонников знаменитости.

«Какая малышка», «Она прекрасна. Вот так и выглядит большинство женских тел. И мужчинам это нравится», «Какое красивое бикини, и девушка в нем тоже смотрится потрясающе», — писали восторженные подписчики в комментариях.

Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв о стеснении и покорила Сеть
Фото: соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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