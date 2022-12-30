Модель с объемом бедер в 1,5 метра покорила миллионы мужчин: в реальность ее фото сложно поверить

Хизер Джонсон является ярким примером девушки, которая приняла себя и смогла использовать особенность фигуры самым наилучшим образом.

С детства она страдала от лишнего веса и уже тогда пыталась как-то избавиться от ненужных килограмм. Диеты не давали никакого результата, ведь причиной всего оказался жировой отёк. От него почти невозможно избавиться и в какой-то момент обхват бёдер Хизер достиг 1,5 метра.

Девушка не опустила руки и чуть позже даже решилась на удаление части желудка.

Благодаря такой операции она смогла сбросить 75 килограмм, хотя ноги так и не стали меньше в объемах.

Фигура Джонсон может либо восхищать, либо вызвать отторжение, но это никак не мешает ее продолжать сниматься и работать фотомоделью. Непропорционально больше бёдра стали ее необычной изюминкой.