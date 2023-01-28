Модель показала два своих фото и народ потерял дар речи: невозможно поверить, сколько времени прошло между снимками

Социальные сети все чаще наводят ужас и депрессию на обычных пользователей, которые начинают сравнивать свою естественную внешность с идеальными картинками. Но стоит помнить, что этого всего лишь удачные снимки с приличной долей ретуши, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Джорджи Кларк тоже решила продемонстрировать подписчикам, что фотографии отражают лишь малую долю действительности.

Красавица всего за несколько секунд превратилась из фитнес-модели со стройной талией в девушку с обычной фигурой. Такого эффекта она смогла добиться сменив позу и чуть опустив спортивные леггинсы. Яркое преображение не потребовало от блогерши никаких тренировок, и ей даже не пришлось использовать фотошоп.

Совет Джорджи точно будет полезен многим девушкам, мечтающим о популярности в социальных сетях, ведь теперь они будут знать, как показать себя с лучшей стороны.