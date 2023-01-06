Модель Playboy с 5-м размером показала фото до пластики: оно приводит в смятение

Сара Харрис прославилась на весь мир, став моделью журнала Playboy. В многочисленных фотосессиях она не стесняется хвастаться привлекательной фигурой, однако далеко не все поклонники знают, что ее формы — результат работы пластических хирургов.

Как оказалось, несколько лет назад Сара страдала от проблем с пищевым поведением. Она стеснялась своего тела, регулярно сидела на опасных для здоровья диетах и не заботилась о своем организме. В это время, как отмечает модель, ее вес регулярно менялся, что весьма негативно сказывалось на ее фигуре. В итоге однажды модель решилась на пластическую операцию, чтобы исправить форму бюста.

Специалисты исполнили желание знаменитости, но оказалось, что вмешательство стало причиной развития опухоли. В срочном порядке Сара обратилась к хирургам, которые избавили ее от новообразования. Одновременно с этим Сара поняла, что недовольна своим внешним видом, и вновь отправилась к медикам, чтобы они сделали ей еще одну маммопластику.

Результатами преображений и подробностями пережитого Сара делится в своих социальных сетях. Она не стесняется показывать снимки до и после всех процедур, однако далеко не все пользователи Сети по достоинству ценят эту откровенность. Как отмечают фанаты, они не всегда видят разницу во внешности знаменитости, поэтому уверены, что Саре не стоило проходить через все мучения, ведь она была и остается настоящей красавицей, лишь зря потратила так много денег и сил.