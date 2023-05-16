Модель из Нигерии родила от простого русского парня: их малыш поражает красотой

Дмитрий из Якутска обращается к молодой супруге только как «моя богиня». И не зря. Рутт действительно потрясающе красива той самой незаурядной красотой, которую так ценят не только мужчины, но и женщины-конкурентки. Ребенок у модели Вари Рутт Тете из Нигерии и простого русского парня, который позиционирует себя как геймер, получился на самом деле «божественный».

Красота «плода любви» нетипична и уникальна. Теперь прохожие оборачиваются не только при виде уникальной и самобытной пары (темнокожей красавицы и «типичного славянина»), поскольку восхищенные взгляды притягивает и их маленький сын.

Малыш родился в 2020 году, и каким он будет, гадали в ожидании не только родители, но и их друзья. Красота новорожденного сыночка превзошла все ожидания. «Экзотический» малыш в одночасье стал любимчиком поклонников пары в соцсетях.