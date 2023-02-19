Мода на необычные имена: фантазия граждан СССР сегодня заставит вздрогнуть

Советский культ революции и всего, что с ней было связано, невозможно переоценить. Почитание власти и вождей просочилось даже в самые сокровенные сферы, которые никак не связаны с политикой. Так, одними из жертв советского культа стали дети, которым давали уникальные в своем роде имена.

Малышей нарекали в честь революций, вождей, лозунгов и знаковых для страны праздников. Нередко из нескольких слов слагали аббревиатуры, которые и становились именами.

Например, Даздраперма появилась в результате «скрещивания» слогов лозунга «Да здравствует Первое мая!». Дамир не что иное, как «Да здравствует мир!». Главный герой фильма «Стиляги» носит имя Мэлс. Это соединение первых букв фамилий личностей, почитаемых в СССР: Маркс, Энегельс, Ленин, Сталин. Еще одно занятное имя Кукуцаполь образовалось в хрущевскую оттепель. Это аббревиатура фразы «Кукуруза — столица полей».

Некоторые родители не экспериментировали с лозунгами и фамилиями вождей, а просто называли детей Гайдар в честь советского писателя или даже Товарищ.

Стоит признать, что сегодняшние любители экзотических имен позавидуют богатой фантазии советских граждан.