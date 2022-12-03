Мода из СССР возвращается: вы пожалеете, что выкидывали из дома эти вещи

Сейчас мало у кого дома остались аутентичные советские интерьеры – большинство так или иначе поменяло старую мебель на новую. Однако не спешите избавляться от советских предметов интерьера, ведь они вновь входят в моду.

Старые комоды нынче тренд. Их можно использовать в качестве подставки для телевизора, растений или статуэток. Если комод не подходит вам по стилю, то достаточно заменить ручки – и предмет уже заиграет новыми красками.

Сейчас винтажные проигрыватели и радиоприемники мечтают заполучить все модники. Если у вас сохранилась такая техника, то вы – настоящий счастливчик.

Советские люстры, торшеры, бра, лампы – в СССР осветительные приборы отличались большим разнообразием. Вы легко впишите в интерьер старую лампу под абажуром или хрустальную люстру.

Шкафы-серванты, в которых было принято хранить дорогую посуду, до сих пор у многих вызывают недоумение. Однако серванты снова в моде. Достаточно заменить или отмыть стекло, ошкурить и заново покрыть лаком поверхность шкафа – и вещь выглядит, как новая.