Многолетние скандалы забыты: Жади и Лукас из «Клона» вновь воссоединились

Джованна Антонелли и Мурило Бенисио сыграли влюбленных в сериале «Клон». На съемочной площадке актеры закрутили роман, который закончился рождением сына Пьетро.

Однако у этой сказки был несчастливый конец. Вскоре после появления наследника пара распалась. За этим последовала череда скандалов. Антонелли хотела уехать вместе с сыном и новым мужем в США, но этому помешал Бенисио, который не давал разрешение на переезд наследника.

Из-за судебных тяжб с экс-супругом актриса рассталась с Роберто Локашио. Казалось, что после такого Джованна никогда не простит Мурило, но время расставило все по своим местам.

Бывшие возлюбленные забыли многолетние скандалы и воссоединились. Жади и Лукас из «Клона» засветились вместе на фестивале Rock in Rio. Как пишет портал Observatoriodosfamosos, звезды сделали общее фото, на котором улыбались и обнимали друг друга, забыв о прежних разногласиях.