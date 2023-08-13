Многое связывало: Малахов заговорил о потере особенной женщины

В возрасте 97 лет ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. Это стало огромной потерей для людей, которые преклонялись перед талантом актрисы или знали ее лично.

О смерти звезды фильмов «Сказание о земле Сибирской» и «Свадьба с приданым» высказался в своем Telegram-канале и известный телеведущий Андрей Малахов. Он написал, что четыре года назад приглашал в свою программу Веру Васильеву. Шоумен назвал ее легендарной актрисой и добавил, что она навсегда останется в памяти людей.

Заявление ведущего не вызывает сомнений. Ведь актриса была уникальным человеком. Она в своем возрасте не только сохраняла абсолютную чистоту рассудка, но и всегда прекрасно выглядела. Более того, до последнего Вера Васильева не оставляла Московский академический Театр сатиры, в котором прослужила более 75 лет.

Что именно стало причиной смерти артистки, которая регулярно проходила обследования, неизвестно. Крестница Васильевой винит в случившемся слишком высокую летнюю температуру, из-за которой актрисе и стало плохо.