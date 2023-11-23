Многое объясняют: детали, которые зря не упомянули в «Афоне»

Лирическая комедия «Афоня» увидела свет в 1975 году. Работа Георгия Данелии сразу же стала народным хитом и до сих пор привлекает публику остроумным сюжетом и глубокими персонажами. При этом мало кто из зрителей догадывается, что сценарий ленты выглядел несколько иначе, а в итоговый фильм не попали весьма важные эпизоды.

Например, Афоня оказывается далеко не самым добропорядочным гражданином. Судя по тексту, он постоянно позволяет себе аферы и махинации, не боится обманывать людей вокруг. Например, в сцене в автобусе он хромает, чтобы изобразить инвалида, прорваться без очереди на посадку и занять сидячее место.

Начинается же картина, по задумке сценаристов, с череды снимков, на которых можно заметить взросление главного героя. По ним становится понятно, что Афоня далеко не сразу стал самим собой, постепенно опускаясь по социальной лестнице. К тому же к 30 годам не смог обзавестись семьей и детьми.

При этом, как отмечают поклонники фильма, даже из сценария не становится ясно, чем сантехник Афанасий Борщов привлекает представительниц противоположного пола. Судя по тексту, Афоня позволяет себе много лжи, но легко завоевывает сердца порядочных женщин, которые готовы о нем заботиться.