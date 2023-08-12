Многодетную мать из России называют самой уставшей женщиной: посмотрите на ее лицо

Неофициальный титул самой уставшей женщины в России носит вовсе не провинциальная домохозяйка и не работающая на огороде селянка. Так называют супругу Джигана Оксану Самойлову. Мать четверых детей так сильно устает, что летает в отпуск пять-шесть раз в год. Бесспорно, воспитание детей — тяжкий труд, но от каких еще трудов Оксане нужно так много отдыхать, остается загадкой.

Отдыхает семейство с размахом: на лучших курортах, в дорогих гостиницах. Заработки женщины на рекламе и продаже собственного бренда косметики позволяют ни в чем себе не отказывать.

Увы, пополнить силы в очередной поездке Самойловой не удалось. Вся семья подхватила в теплых краях загадочную инфекцию, от которой все слегли в больницу. Дети знаменитостей жалуются на тошноту и рвоту, сама Оксана лежит под капельницей, а у Джигана нашли солнечный лишай. Несмотря на красивое название, эту болезнь вызывает грибковая инфекция. На этот раз Самойлова действительно кажется уставшей. Возможно, ей стоит отдохнуть от бесконечных отпусков.