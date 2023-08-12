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Многодетную мать из России называют самой уставшей женщиной: посмотрите на ее лицо

12 августа 2023 14:45
Многодетную мать из России называют самой уставшей женщиной: посмотрите на ее лицо

Никакой отдых не спасает.

Неофициальный титул самой уставшей женщины в России носит вовсе не провинциальная домохозяйка и не работающая на огороде селянка. Так называют супругу Джигана Оксану Самойлову. Мать четверых детей так сильно устает, что летает в отпуск пять-шесть раз в год. Бесспорно, воспитание детей — тяжкий труд, но от каких еще трудов Оксане нужно так много отдыхать, остается загадкой.

Отдыхает семейство с размахом: на лучших курортах, в дорогих гостиницах. Заработки женщины на рекламе и продаже собственного бренда косметики позволяют ни в чем себе не отказывать.

Увы, пополнить силы в очередной поездке Самойловой не удалось. Вся семья подхватила в теплых краях загадочную инфекцию, от которой все слегли в больницу. Дети знаменитостей жалуются на тошноту и рвоту, сама Оксана лежит под капельницей, а у Джигана нашли солнечный лишай. Несмотря на красивое название, эту болезнь вызывает грибковая инфекция. На этот раз Самойлова действительно кажется уставшей. Возможно, ей стоит отдохнуть от бесконечных отпусков.

Многодетную мать из России называют самой уставшей женщиной: посмотрите на ее лицо
Фото: Кадры из фильма «Северная страна» (2005), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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