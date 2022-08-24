Много раз и не на всю жизнь: российские распутные звезды, для которых брак — пустой звук

Личная жизнь звезд всегда проходит на глазах у поклонников. Но знаменитых пар, которые смогли бы сохранить отношения на долгие годы, фанаты смогут насчитать не так уж много. Куда чаще встречаются певицы и артисты, регулярно появляющиеся в ЗАГСах.

Например, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева была замужем 5 раз. Первый ее брак с Миколасом Эдмундасом Орбакасом продлился всего 4 года. Недолго она прожила и с Александром Стефановичем. А от концертного продюсера Евгения Болдина в 1993 году Алла ушла к Филиппу Киркорову. Вместе они были до 2005 года. Сейчас певица счастлива в пятом браке: в 2011 году она вышла замуж за юмориста Максима Галкина.

В пятом браке сейчас и постановщик Андрей Кончаловский, на днях отметивший 85-летний юбилей. При этом гражданских жен у любвеобильного режиссера было больше. Но после того как в 1998 году он встретил Юлию Высоцкую, Кончаловский хранит ей верность и заявляет о личном счастье.

Пять мужей сменила певица Лолита. К моменту брака с Александром Цекало в 1988 году она уже побывала дважды замужем. А после развода с продюсером певица попыталась построить счастье с бизнесменом Александром Зарубиным и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Сейчас Лолита одна и с удовольствием подогревает слухи о новых романах, не отрицая, что готова сходить замуж еще раз.

А на счету легендарной Людмилы Гурченко было и вовсе шесть браков. С некоторыми из супругов — например, с кинорежиссером Василием Ордынским, сценаристом Борисом Андроникашвили, актером Александром Фадеевым и певцом Иосифом Кобзоном — она не оставалась и трех лет. В 1973 году артистка вышла замуж за пианиста Константина Купервейса. А спустя 20 лет ушла от него к кинопродюсеру Сергею Сенину, с которым прожила до самой смерти в 2011 году.