Много пил и даже был за решеткой: Пулю из «ДМБ» знатно потрепала жизнь (фото)

Петр Коршунков растерял ту славу, которую ему принесла роль Пули в фильме «ДМБ». На долю актера выпало немало испытаний и справиться с ними достойно он не сумел.

Потеряв отца, мать и жену, артист пристрастился к алкоголю. Сегодня он уже не скрывает, что пил целых 20 лет. Из-за пагубного пристрастия карьера артиста потерпела крах. К тому же Коршунков угодил за решетку.

В 2009 году звезду задержали с запрещенными препаратами. Тогда случился громкий скандал, но артисту удалось отделаться двумя годами условно. А справиться с зависимостью ему помогли две дочери, экстренно отправившие отца в наркологическую клинику.

Теперь актер планирует вернуться на съемочные площадки и ходит по кастингам. Но многие уже и не надеются увидеть его в новых ярких ролях. Жизнь и вредные привычки знатно потрепали артиста — к своим 53 годам Коршунков заметно постарел и узнать в нем того самого Пулю уже невозможно.