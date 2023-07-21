Много пил, а потом сел в тюрьму: как после всех трагедий выглядел красавец из «Офицеров»

Георгий Юматов стал для своих соотечественников примером мужественности. Актеру часто предлагали роли статных красавцев-военных. Женщины сходили по нему с ума, но судьба знаменитости сложилась трагично.

Артист женился на Музе Крепкогорской, но этот брак принес ему одни несчастья. Из-за проблем в отношениях с женой Юматов начал сильно пить. Артист мечтал о детях, но его супруга делала аборт за абортом до тех пор, пока не стала бесплодной. И все это сильно подкосило душевное равновесие актера.

Пытаясь убежать от проблем при помощи алкоголя, Юматов стал зависимым человеком. Такой образ жизни не довел звезду до добра. Работы становилось все меньше, и вскоре актер совсем пропал с радаров.

Но в 90-е он напомнил о себе, угодив в жуткий скандал. Тогда у Юматова умерла любимая собака Фрося, и он попросил дворника помочь захоронить животное. В квартире между ним и мужчиной произошла ссора, в ходе которой артист застрелил из ружья своего помощника.

Два месяца артист провел в тюрьме и вышел на свободу, попав под амнистию к 50-летию Победы. После этого звезда «Офицеров» бросил пить, но его здоровье уже было сильно подорвано. Ничего не осталось и от былой красоты Юматова. Он скончался осенью 1997-го. Знаменитости был 71 год.