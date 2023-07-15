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Много общего с Надей: ахнете, увидев единственную любовь Жени из «Иронии судьбы»

15 июля 2023 08:30
Много общего с Надей: ахнете, увидев единственную любовь Жени из «Иронии судьбы»

Мечтам возлюбленных не суждено было сбыться.

В личной жизни Андрея Мягкова разыгралась настоящая драма. Артист был вынужден расстаться с любимой женщиной, о которой помнил до конца своих дней.

Женя из «Иронии судьбы» без памяти влюбился в Тамару Абросимову, вместе с которой занимался в театральной студии. Будущий актер познакомил возлюбленную со своей семьей, они практически не расставались. Но до свадьбы дело так и не дошло, хоть пара и строила грандиозные планы на будущее.

Мягков и Абросимова получили приглашение в Школу-студию МХАТ. Тамара отправилась в Москву осваивать новую профессию, а вот Андрей остался дома, поскольку его отец не хотел, чтобы сын становился артистом.

Спустя два года Мягков все же поступил в театральный. Абросимова верила, что когда ее возлюбленный приедет в столицу, то они непременно будут вместе. Но эти отношения не прошли проверку длительной разлукой — пара распалась.

Любопытно, что Абросимова невероятно сильно похожа на Надю из легендарного фильма Эльдара Рязанова, на которой герой Мягкова хотел, но так и не женился.

Много общего с Надей: ахнете, увидев единственную любовь Жени из «Иронии судьбы»
Фото: кадр из сериала «Пятая группа крови», Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/https://www.globallookpress.com/
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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