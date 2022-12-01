Много лет врала ради жалости: Нетребко вывели на чистую воду

Сейчас Анна Нетребко — успешная оперная дива с мировым именем. Она исполняла лучшие партии в спектаклях Европы и России. Певица предпочитала жить в Вене и Нью-Йорке, где у нее была недвижимость. Но на заре карьеры она и мечтать не могла о роскошных квартирах за рубежом и о баснословных гонорарах.

В беседах с журналистами Нетребко не скрывала, что ей пришлось нелегко. В 1990-е она отчаянно нуждалась в деньгах, поэтому даже подрабатывала уборщицей. Анна мыла полы в Мариинском театре и потом с содроганием вспоминала грязные тряпки и деревянные швабры. Ей достался вход, где скапливались грязь и песок, а привести в порядок место нужно было, пока длится первый акт постановки.

Однако оперная певица Мария Максакова словам Анны не поверила. В интервью она предположила, что ее коллега много лет врала россиянам ради жалости. Она припомнила, что дедушка Нетребко заведовал казачьим хором, а значит, ее семью точно нельзя было назвать нуждающейся. Таким образом, певица просто придумала себе легенду о Золушке, чтобы казаться лучше, уверена Мария.