Много курит, но все равно долгожительница: у 88-летней Фрейндлих есть необычный секрет

Алису Фрейндлих к числу зожников не отнесешь. Артистка не представляет жизни без сигарет, но на состояние здоровья не жалуется.

Когда звезда слегла в больницу с коронавирусом, то донимала врачей одним и тем же вопросом. Актрису не волновало, что поражение ее легких приближалось к 80 процентам. Ее волновало, когда медики снова разрешат ей притронуться к табаку.

О вреде курения известно давно, но знаменитость не в силах побороть пагубную привычку, появившуюся у нее после смерти матери. Алиса Бруновна нашла способ успокоить свои нервы и впала в зависимость. Но, как бы там ни было, она остается долгожительницей благодаря одному маленькому секрету.

О нем публике проболтался Антон Табаков. В день рождения Мымры из «Служебного романа» актер признался, что оставаться на плаву его 88-летней коллеге по цеху помогает потрясающий талант и любовь и к близким.