Много грязных и пикантных сцен: Варлей раскрыла горькую правду о своей карьере в 90-е

Наталья Варлей за годы карьеры снялась в десятках легендарных фильмов. Зрители осыпали ее комплиментами за «Кавказскую пленницу», «12 стульев» и другие работы. Продолжает сниматься знаменитость и сегодня, но мало кто знает, почему в 90-е она решила поставить карьеру на паузу.

Как оказалось, Варлей поступало множество предложений от продюсеров. Но артистка не была в восторге от сценариев, в которых было чересчур много откровенных сцен. Она не была готова к эротическим эпизодам и решила перестать работать в кино.

«Мне предлагали сниматься, но я отказывалась, потому что это не то кино, в котором я привыкла работать. Было стыдно в нем участвовать и видеть свое имя в титрах», — признавалась знаменитость в одном из интервью.

Однако со временем ситуация изменилась. К Варлей начали попадать сценарий с глубокими персонажами и интересными историями, поэтому она вернулась в кино. Например, зрители видели ее в сериале «Бабье лето», а не так давно состоялась премьера комедийного проекта «Не дождетесь», где ее коллегами стали Эммануил Виторган, Марина Шиманская и другие прославленные актеры.