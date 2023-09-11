«Много детей»: Билан сделал неожиданное признание о личной жизни

Дима Билан долго откладывал свою самую большую мечту в долгий ящик. Певец заработал себе репутацию одинокого волка: к 41 году у него нет ни жены, ни наследников.

Недавно на безымянном пальце артиста было замечено обручальное кольцо. После этого любимец публики сделал неожиданное признание о личной жизни. Оказалось, что все это время музыкант спал и видел себя многодетным отцом.

Непростое украшение, как заверил победитель «Евровидения», он носит просто так. По словам звезды, у него нет времени крутить романы и заводить семью, хотя и очень хочется.

«Мне всегда хотелось много детей», — отметил он в беседе с порталом Неllo!.

Много, как уточнил исполнитель, — это девять или десять. С такими грандиозными планами знаменитости будет трудно найти себе супругу. Далеко не каждая женщина, даже ради самого Димы Билана, готова стать матерью-героиней.