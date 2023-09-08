Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде

О Тепляковых россияне узнали после того, как девятилетняя Алиса стала студенткой МГУ. Девочка решила учиться на психолога, а потом о ней и ее семье рассказали многие СМИ. А не так давно стало известно, как отец семейства Евгений решил заработать на талантах дочери.

В своем блоге Тепляков-старший рассказал, во сколько обойдется консультация его дочери. По словам мужчины, за один академический час Алиса берет 50 тысяч рублей, ведь она «уникальный» специалист.

Пользователей Сети шокировали такие расценки. Как отметили подписчики Тепляковых, 50 тысяч за консультацию — это чересчур высокая цена. Ведь даже известные специалисты в столичных центрах могут запрашивать оплату в несколько раз меньше.

Помимо этого, публика обратила внимание, что Алиса даже не получила диплом. И она в свои годы точно не может помогать людям с их проблемами, несмотря на известность семьи.