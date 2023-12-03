Многим такие суммы даже не снились: сколько зарабатывает доктор Мясников

Врач ни в чем себе не отказывает.

Александр Мясников занимает далеко не одну должность. Он и главврач московской больницы, и руководитель инфоцентра оперштаба по коронавирусу, и ведущий медицинских программ. Естественно, за всю эту работу он получает приличное вознаграждение.

Мясников имеет не только официальную зарплату, но обогащается и за счет своей публичной деятельности, а также проведения вебинаров и удаленных консультаций. Итоговая сумма за год составляет приличную сумму.

Декларация от 2019 года показывает, что доход Мясникова составил более 32 миллионов рублей. Однако какая часть из этой суммы пришлась на его медийную деятельность, остается загадкой.

Кроме того, за врачом числится немало собственности: земельный участок площадью 6000 квадратных метров, жилой дом площадью 200 квадратных метров, три квартиры, большое нежилое помещение, а также автомобили Mercedes-Benz G 500 и УАЗ, а также два мотовездехода.