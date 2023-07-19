«Многих сливали»: вскрылась шокирующая правда о «Фабрике звезд», которую тщательно замалчивали

«Фабрика звезд» была одним из первых шоу на российском телевидении, где взращивали новых исполнителей. Отбор был очень строгим, и надеяться можно было только на собственный талант и тяжелый труд. Об этом 100News рассказал один из бывших участников группы «Корни» Александр Бердников.

По его словам, жюри оценивало всех очень строго. Кастинг проходил на высоком уровне. Претенденты пытались впечатлить Игоря Матвиенко и Александра Файфмана, которые были судьями. Кроме того, одного слова Лины Арифулиной было достаточно, чтобы участник закончил отборочный тур.

Бердников вспоминает о кастинге, как о жестком и драматичном мероприятии. Он рассказал, что не было никакой возможности сжульничать, потому что все пели вживую. Одних вокальных данных было недостаточно, поэтому участники пытались также впечатлить жюри артистизмом и танцами. Александр Бердников подчеркнул, что никто не попал в шоу по протекции. По крайней мере, в первый сезон, участником которого он был.