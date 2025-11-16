«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром

Когда Джеймс Кэмерон выпускает новый фильм, индустрия замирает. После «Пути воды» в отпуск он не ушел, а начал сразу работать над продолжением, которое, если верить всему, что говорят, может стать самой амбициозной частью «Аватара».

Детали сюжета

Третья глава с подзаголовком «Огонь и пепел» покажет неизведанную сторону Пандоры — ее вулканы, лаву и народ, для которого огонь не разрушение, а родная стихия. Эти на’ви живут на склонах вулкана и, в отличие от прежних, не поют с природой в унисон. Они воюют, и делают это лучше всех.

Сюжет, по слухам, будет вестись от лица младшего сына Джейка и Нейтири — Ло’ака. Ему предстоит столкнуться в схватке с людьми и с другой стороной собственной планеты. В новом фильме могут появиться Торговцы Ветром — кочевники, свободные, как воздух, летающие на гигантских медузах.

По словам Кэмерона, «Огонь и пепел» — самый эмоциональный и масштабный из всех «Аватаров». И да, он может оказаться даже длиннее второй части, которая и так тянулась больше трех часов. Фанатам снова придется писать «гайд по туалетным паузам».

Эмоции зашкаливают

Первые зрители уже подтвердили — фильм готов. Одним из них стала жена режиссера, Сьюзи Кэмерон. После просмотра, по словам Джеймса, она плакала четыре часа.

А потом — слово взял Гильермо дель Торо. Режиссеры такого уровня бычно не бросаются громкими фразами:

Я видел все три "Аватара". Это абсолютные шедевры. Я знаю, куда все идет, и думаю, что многих это удивит.

Дель Торо не просто похвалил фильм — он поставил «Аватар» в один ряд с культовыми «Звездными войнами». Здесь огромный продуманный мир, который захватывает и поражает буйством фантазии. Рассказывать конкретные подробности режиссер отказался, но и такого отзыва хватит, чтобы понять: вселенная Пандоры готова опять перевернуть представление о кино.

Премьера «Аватара: Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года. Официального проката в России не будет, но шанс увидеть фильм на больших экранах еще есть. Пока нужно лишь запастись терпением.

