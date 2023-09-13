Многие женщины никогда не поймут: вот на что Вертинская променяла брак с Михалковым

Пара Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова была одной из самых ярких и ослепительных в советском кино. Актриса обладала такой необычной и потрясающей внешностью, что наследник известной фамилии влюбился в нее с первого взгляда.

Будущие супруги учились вместе, но за Вертинской ухаживало столько поклонников, что на Никиту Михалкова она сначала не обращала никакого внимания. Ему приходилось много часов простаивать у парадной своей роковой возлюбленной с цветами в надежде на мимолетную и будто случайную встречу.

В итоге дежурства у дверей Вертинской сработали, и она ответила взаимностью. Между молодыми людьми закрутился головокружительный роман, они сразу стали жить вместе, у них родился сын Степан. Когда мальчику было уже шесть месяцев, они поженились. Но спустя четыре года отношений Михалков и Вертинская решили расстаться.

Главной причиной, по словам актрисы, была ее одержимость работой. Она не могла просто сидеть дома и готова была сниматься даже в массовке, но не бросать карьеру. Ради этой мечты она и решила оставить Михалкова. Супругам удалось расстаться на дружеской ноте, поэтому они до сих пор вспоминают друг друга с большой теплотой.