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Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя

11 июля 2025 17:09
Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя

Рассорил все дома Вестероса, но так глупо умер. 

Пока титаны Вестероса грызлись за трон, Мизинец тихо двигал их фигуры по шахматной доске у себя в голове. Он не командовал армиями, не родился с фамилией, открывающей любые двери. Но он рано понял, что в мире, где уважают силу, нужно превратить слабость в оружие. Его орудием стал ум.

Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя

Злой гений

В «Игре престолов» его история началась с юношеского унижения. Петир Бейлиш влюбился в Кейтилин Талли — и был безжалостно отвергнут. Когда он попытался добиться её поединком, Брандон Старк превратил эту попытку в фарс.

Петир тогда проиграл не только дуэль, попутно лишившись веры в любые порядки. С тех пор он решил стать человеком без привязанностей, любыми методами добивающегося своих целей.

Путь к вершине

Он стал специалистом по хаосу: искусно стравил Старков и Ланнистеров, подстроил убийство Джона Аррена руками влюблённой в него Лизы Аррен. Он лгал, предавал, сталкивал лбами, прикрывая всё маской безобидного чиновника.

Его фраза «Хаос — это лестница» стала негласным девизом: во время постоянных войн именно интриган, а не герой, имеет шанс возвыситься и усесться на трон.

Многие забывают, что «Игру престолов» затеяли не Ланнистеры, а Мизинец: какой план был у алчного владельца борделя

Единственная слабость Петира

Самый опрометчивый его шаг и ставка — бегство с Сансой, которую он видел новым лидером Винтерфелла. Девушка, как две капли воды похожая на его прежнюю любовь, должна была стать и его любовным трофеем, и средством достижения целей.

Он мечтал сидеть на троне рядом с ней — отомстив за всё. Сначала он получил Долину, затем власть над Сансой. Остался только последний рывок и шаг до трона, но сериальный Мизинец не учел всего один фактор: в этом мире еще есть магия, и даже самого умелого интригана могут вывести на чистую воду.

Бейлиш недооценил Арью с Браном, ставших Никем и Трехглазым Вороном. Он думал, что по-прежнему дирижирует людьми, но его план раскусили, методы Мизинца обернули против него самого. Он так и не сел на трон, о котором мечтал всю жизнь.

Вероятнее всего Джордж Мартин в книгах уготовит Бейлишу другую концовку. Всеми средствами автор намекает, что его сага полна отсылок на реальную историю, а в ней, как известно, порой правили и интриганы.

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи).

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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