Многие терпеть ее не могли: как сейчас вынуждена жить Алиана Гобозова из «Дома-2»

С ранних лет Алиана Устиненко мечтала о славе. В юности девушка работала моделью, а в 2013 году пришла на проект «Дом-2», чтобы составить пару с Олегом Маями. Алиана пыталась соблазнить и других красавчиков телешоу, но лишь становилась героиней скандалов. В итоге красавица закрутила роман с Александром Гобозовым.

В 2013 году пара поженилась, а в 2014-м на свет появился их сын Роберт.

Правда, ребенок не смог спасти брак, полный ссор и рукоприкладства. В 2015 году супруги развелись. Но ненадолго – в 2016 году они сыграли вторую свадьбу. Но в конечном итоге Алиана все-таки смогла окончательно расстаться с любимым.

Сейчас девушка одна воспитывает сына, активно ведет свой блог в интернете и занимается сетевым маркетингом.