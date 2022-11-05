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Многие терпеть ее не могли: как сейчас вынуждена жить Алиана Гобозова из «Дома-2»

5 ноября 2022 10:00
Многие терпеть ее не могли: как сейчас вынуждена жить Алиана Гобозова из «Дома-2»

Стала матерью-одиночкой.

С ранних лет Алиана Устиненко мечтала о славе. В юности девушка работала моделью, а в 2013 году пришла на проект «Дом-2», чтобы составить пару с Олегом Маями. Алиана пыталась соблазнить и других красавчиков телешоу, но лишь становилась героиней скандалов. В итоге красавица закрутила роман с Александром Гобозовым.

В 2013 году пара поженилась, а в 2014-м на свет появился их сын Роберт.

Правда, ребенок не смог спасти брак, полный ссор и рукоприкладства. В 2015 году супруги развелись. Но ненадолго – в 2016 году они сыграли вторую свадьбу. Но в конечном итоге Алиана все-таки смогла окончательно расстаться с любимым.

Сейчас девушка одна воспитывает сына, активно ведет свой блог в интернете и занимается сетевым маркетингом.

Многие терпеть ее не могли: как сейчас вынуждена жить Алиана Гобозова из «Дома-2»
Фото: кадры из телепередачи "Дом 2" (2004-2020), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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