Многие русские так делают: вот какой поступок Ипполита не понял канадец

Канадский блогер Джастин признался шедевру Эльдара Рязанова в любви. В первый раз он увидел «Иронию судьбы» на курсах изучения русского языка, и с тех пор любит пересматривать мелодраму, хотя все еще не понимает многих нюансов.

Например, блогер не может объяснить себе реплику Ипполита «Какая гадость, эта ваша заливная рыба!». А вот в другом поступке героя иностранец узнал многих своих русских знакомых.

«Мне нравится, как он просто кушает хлеб без ничего. В России меня всегда удивляло, что люди едят хлеб ни с чем. Конечно, у вас есть бутерброды с сыром или мясом, но вы не добавляете масло или майонез, а я так не могу — слишком сухо», — поделился Джастин .

Россияне быстро разъяснили иностранцу суть эпизода с рыбой и утешили его, написав, что даже русскоязычным зрителям, не жившим в СССР, остаются непонятны отдельные моменты в картине, что уж говорить о канадце.