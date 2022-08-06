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Многие русские так делают: вот какой поступок Ипполита не понял канадец

6 августа 2022 13:41
Многие русские так делают: вот какой поступок Ипполита не понял канадец

Вряд ли отечественные зрители хоть придавали этому значение.

Канадский блогер Джастин признался шедевру Эльдара Рязанова в любви. В первый раз он увидел «Иронию судьбы» на курсах изучения русского языка, и с тех пор любит пересматривать мелодраму, хотя все еще не понимает многих нюансов.

Например, блогер не может объяснить себе реплику Ипполита «Какая гадость, эта ваша заливная рыба!». А вот в другом поступке героя иностранец узнал многих своих русских знакомых.

«Мне нравится, как он просто кушает хлеб без ничего. В России меня всегда удивляло, что люди едят хлеб ни с чем. Конечно, у вас есть бутерброды с сыром или мясом, но вы не добавляете масло или майонез, а я так не могу — слишком сухо», — поделился Джастин.

Россияне быстро разъяснили иностранцу суть эпизода с рыбой и утешили его, написав, что даже русскоязычным зрителям, не жившим в СССР, остаются непонятны отдельные моменты в картине, что уж говорить о канадце.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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