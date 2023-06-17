Многие передумают встречаться с воздушными знаками Зодиака, когда узнают о них эти три вещи

В рейтингах самых привлекательных знаков зодиака Близнецы, Весы и Водолей часто занимают первые места. Действительно, представители воздушной стихии буквально притягивают к себе поклонников своей харизмой, остроумием, талантами. Когда смотришь на эти знаки издалека, кажется, что не найти второй половинки лучше и краше. Но когда узнаешь их поближе, захочется сбежать прочь. Астрологи перечислили привычки и личностные качества воздушных знаков, из-за которых захочется внести их в “черный список”.

Не отвечают на звонки и сообщения

Представители воздушной стихии - настоящие мастера игнорирования. Они могут долго и помногу общаться с представителем противоположного пола, а затем внезапно перестать отвечать на сообщения и звонки. В растерянности поклонник не знает, что и думать: он сделал что-то не так или это какая-то манипуляция?

На самом же деле Близнецы, Весы и Водолей просто не задумываются о чувствах человека, которого игнорируют.

Скорее всего, они просто чрезмерно увлеклись каким-то делом - как, собственно, всегда. Вернувшись к диалогу как ни в чем не бывало, воздушные знаки не могут понять, на что обижен собеседник.

Им нужно много личного пространства

Свободолюбие - отличительная черта воздушных знаков. Они хотят находиться в отношениях, любят, когда кто-то заботится о них, но в то же время им важно иметь возможность в любой момент уединиться или заняться тем, чем хочется - без партнера. Пусть тот обижается, если хочет, им все равно.

Человеку, решившему связать свою судьбу с Близнецами, Весами или Водолеем, стоит иметь в виду это обстоятельство.

Вряд ли кто-то обрадуется, если за полчаса до запланированного похода в ресторан, театр или кино представитель воздушной стихии внезапно изменит планы и умчится куда-то в одиночку.

Они не демонстрируют свои чувства

В какой стадии находятся ваши отношения с представителем воздушного знака? Да и вообще, считают ли они вас своим партнером? Эти и подобные вопросы будут терзать человека, решившего попытать счастья с Водолеем, Близнецами или Весами. Потому что они не показывают своих чувств, и как тут понять, серьезно ли у вас все?

Причина молчания воздушных знаков заключается в том, что они сами зачастую не в силах разобраться в своих чувствах.

Их настроение меняется по нескольку раз на день, утром эти знаки могут пылать страстью, а в обед гадать, что они вообще нашли в этом человеке. Мало кто вытерпит подобное отношение.