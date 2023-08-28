Многие перед ним дрожали: отец Оленьки из «Служебного романа» оказался непростым человеком

Артистка никогда не привлекала внимание к своей семье.

Светлана Немоляева прославилась десятками ярких ролей, а по-настоящему народной звездой ее сделала лирическая комедия «Служебный роман». Артистка была осыпана сотнями комплиментов, а поклонники осыпали ее цветами, но далеко не все догадывались, что талантливая актриса вышла из творческой семьи.

Как оказалось, отцом Немоляевой был режиссер Владимир Немоляев. Ее мать Валентина трудилась звукооператором, а дядя Константин — известным актером. Именно папа будущей звезды экрана поставил картины «Счастливый рейс», «Морской охотник» и другие знаменитые ленты.

Немоляев на пике своей карьеры был настоящей звездой. В их доме собиралась вся кинематографическая интеллигенция того времени. А молодые актеры мечтали попасть к нему на съемочную площадку и буквально дрожали на пробах, поскольку боялись ошибиться.

Но Светлана, которая начала сниматься еще в восемь лет, старалась не привлекать внимание к своим родителям. Артистка пыталась добиться всего самостоятельно, поэтому многие были уверены, что они с Владимиром лишь однофамильцы.