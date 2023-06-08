Многие об этом догадывались: победитель «Голоса» озвучил правду о скандальных итогах нового сезона

Шумиха вокруг финала 11-го сезона шоу «Голос» и не думает утихать. Зрители возмущены тем, что победу в проекте одержала Виктория Соломахина, и требуют закрыть «нечестный» проект.

Разгневанные интернет-пользователи твердят, что подопечная Полины Гагариной не умеет петь, поэтому не должна была обойти других конкурсантов. В Сети есть множество комментариев о том, что уровень «Голоса» с каждым сезоном неумолимо падает и до финала намеренно не допускают сильных участников.

В стороне от этих обсуждений не остался победитель второго сезона Сергей Волчков. Музыкант озвучил правду о скандальных итогах нового сезона, о которой многие догадывались.

Исполнитель встал на защиту Соломахиной и назвал ее достойной победительницей. Волчков остался доволен и другими финалистами, заметив, что каждый из них заслуживает первого места. А всем недовольным певец напомнил, что лучшего из лучших выбирают методом зрительского голосования, а значит, решает мнение большинства.