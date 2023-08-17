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Многие не знают, но у Емельяненко есть брат: про таких говорят «в семье не без урода»

17 августа 2023 08:15
Многие не знают, но у Емельяненко есть брат: про таких говорят «в семье не без урода»

Мужчина отметился только скандалами.

Имя Федора Емельяненко вполне заслуженно гремит на весь мир. Спортсмен показал себя как искусный боец MMA, легко вырывающий у соперников все титулы. А вот его младший брат Александр вынужден находиться в тени звезды, так что даже не все знают о его существовании.

Мужчина тоже занимается боями, но привлекает к себе внимание другими способами — громкими скандалами. За Александром Емельяненко уже закрепилась слава не самого адекватного человека, способного на дерзкие поступки.

Такой характер привел его за решетку: в прошлом у бойца была судимость. Среди возможных статей называется ограбление или разбой. Кроме того, по слухам, Емельяненко страдает от гепатита C, хотя он сам считает, что это сплетни, направленные против его репутации.

Чаще всего боец попадает в сводки новостей из-за своих дебошей в нетрезвом виде. После загулов в ресторанах Емельяненко ввязывается в драки и конфликты. Однажды знакомая девушка обвинила звезду ринга в изнасиловании. Впрочем, позже дело замяли, и она поспешила забрать заявление.

Многие не знают, но у Емельяненко есть брат: про таких говорят «в семье не без урода»
Фото: Legion-Media, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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