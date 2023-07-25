Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев

Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев

25 июля 2023 18:45
Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев

Режиссер заплатил за свою картину высокую цену.

Главной ролью в фильмографии Леонида Куравлева так и остался сантехник Афоня. Мало кто знает, что на счету актера был еще один похожий образ.

В конце 70-х вышла комедия Леонида Миллионщикова «Живите в радости». Главная роль добродушного деревенского изобретателя писалась специально для Куравлева. Кроме Леонида Вячеславовича в картине снялись Владимир Басов, Савелий Крамаров и Борис Новиков. Но блестящий актерский состав оказался бессилен перед слабым сценарием и «сырой» постановкой.

Сюжет рассказывает о Митяе Пряжкине, который с головой увлечен техникой. Супруга не в восторге из-за того, что ее муж буквально пропадает в любимом хобби. Но однажды доверчивый Митяй становится жертвой прохиндеев: ему подсунули краденую технику для строительства моста. Теперь ему предстоит выкрутиться из сложной ситуации.

Несмотря на лихой и интригующий сюжет, фильм получился слабым и неинтересным. Но если о творческой неудаче актеров быстро забыли, то режиссера простить не смогли. После провала картины карьера Миллионщикова навсегда завершилась.

Многие не знали про второго Афоню: от полного провала не спас даже Куравлев
Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975), кадр из фильма «Живите в радости» (1978)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше