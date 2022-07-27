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Киноафиша Статьи «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным

«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным

27 июля 2022 15:40
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным

Еще несколько месяцев назад звезды были самой обсуждаемой парой.

Евгения Медведева раскрыла подробности отношений с Даней Милохиным. Как оказалось, знаменитости не общаются после проекта.

«Ледниковый период» породил множество слухов о романе звезды фигурного катания и блогера. Как были уверены поклонники, на проекте родилась новая пара, однако их мечтам не суждено было сбыться. Как отметила Медведева, все их заявления с Милохиным о дружбе были правдой, поэтому фанатам не стоило рассчитывать на их роман. При этом фигуристка прекрасно понимает, почему к таким парам привлечено большое внимание публики. Дело в том, что всем интересны отношения знаменитостей, но многие не воспринимают всерьез, когда, например, артисты начинают встречаться на самом деле, ведь в шоу-бизнесе не мало фейковых пар.

«Многие в это не верят», — рассуждает фигуристка в YouTube-шоу Forbes.

Сама же спортсменка после проекта перестала общаться со своим партнером по льду. Как рассказала Медведева, ее интересы с Милохиным разошлись, а из-за загруженных графиков они стали все меньше пересекаться, что и свело общение на нет.

Фото: Legion-Media, East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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