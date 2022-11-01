Многие не справятся: как хорошо вы помните роли Георгия Вицина?

Георгий Вицин был и до сих пор остается для представителей разных поколений одним из самых любимых и узнаваемых советских артистов. Интересно, что к искусству он приобщился еще в детстве - после переезда из Петрограда в Москву мать будущего народного артиста устроилась билитером в Колонный зал Дома союзов. Довольно часто она брала с собою на смену сына. Как вспоминал впоследствии Георгий Вицин, из всех жанров его уже тогда сильнее всего привлекала комедия. Из зрителя в артиста он переквалифицировался в 12 лет, когда поступил в театральный кружок. Вицин был довольно застенчивым ребенком и решил бороться со своим недостатком с помощью выступлений на сцене. Опыт в художественной самодеятельности был настолько удачным, что Вицину посоветовали после школы поступать в театральный вуз. Несмотря на то, что будущий Трус из гайдаевских комедий легко покорял приемные комиссии своим талантом, его быстро исключали из вузов - “за легкомысленное отношение в учебному процессу”.

Георгия Вицина мы знаем в основном по комедийным ролям, однако его творческий диапазон был очень широк. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с фильмографией актера.