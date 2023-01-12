Многие гадали, кто пел за актрис в индийских фильмах: ее лицо больше не секрет (фото)

Пусть она и не была писаной красавицей, ее голос очаровывал многих мужчин.

Отличительной чертой индийских фильмов всегда было музыкальное сопровождение. Мотивы песен завораживали, а красивая картинка на экране поражала своей красочностью. Но многие догадывались, что голос актрис им не принадлежал, поэтому каждый хотел посмотреть на реальных исполнительниц.

Самой известной закадровой певицей Индии была Лата Мангешкар. Женщина записала так много композиций для разных кинокартин, что попала в «Книгу Рекордов Гиннесса» как рекордсменка в этом ремесле. Ее голосом поет Каджол из «Непохищенной невесты», Хема в «Зита и Гита» и многие другие.

Для большинства людей внешность этой исполнительницы не являлась эталоном красоты. Девушка была обладательницей большого носа, маленького рта, а глаза и вовсе были разного размера. Впрочем, когда Лата начинала петь, все это становилось неважным. Голос этой женщины завораживал с первых секунд.