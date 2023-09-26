Многие дворяне не могли такое позволить: ахнете, увидев, в каких условиях жила Гурченко

Людмила Гурченко по праву считалась одной из самых красивых и изысканных советских и российских актрис. Она была признанной иконой стиля, почти каждый ее наряд считали произведением искусства. Артистка славилась тем, что много шила сама, дорабатывала и переделывала наряды даже от знаменитых дизайнеров, таких как Christian Dior и Oscar de la Renta.

Этому, как и привычкой окружать себя красивыми вещами, она научилась у соседки по коммуналке тети Вали. Семилетняя Гурченко запомнила и ангелов в изголовье кровати, и голубой чайник, и боа. Потом актриса старалась, чтобы и в ее доме все было необычным и изысканным.

Сейчас в квартире-мастерской, в которой Гурченко прожила свои последние годы, расположен музей. Почти все там осталось так же, как и при жизни актрисы. В декоре много мелочей: буквально везде стоят ангелы, вазочки, статуэтки и подсвечники, многие вещи антикварные и эксклюзивные. Интерьер отражает личность Людмилы Гурченко: его можно назвать роскошным, изысканным, шикарным и очень утонченным, как и сама актриса.