Многие будут в ужасе: Барановская объявила о пополнении в семье (фото)

Юлия Барановская готова ради своих детей на все. Не каждая мать решится на то, что сделала известная телеведущая, чтобы ее отпрыски были счастливы.

В социальных сетях звезда экрана похвасталась тем, что в ее семье случилось пополнение. Для знаменитости это не было сюрпризом. Напротив, именно она стала зачинщицей произошедшего.

Многие будут в ужасе, но своему младшему сыну Арсению ведущая шоу «Мужское / Женское» подарила самую настоящую змею, для которой в квартире установила специальный террариум. Звездный наследник был на седьмом небе от счастья, а вот бывшая возлюбленная Андрея Аршавина, судя по всему, и сама не поняла, что натворила.

Юлия побаивается нового члена семьи и не знает, чего от него ждать. Каждый раз, когда змея начинает ползти по своим делам, Барановская кричит от ужаса. К тому же коллегу Александра Гордона сильно волнует вопрос о том, будет ли еще расти необычный питомец, который и так не отличается скромными габаритами.