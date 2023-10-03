Многие будут в ужасе: Барановская объявила о пополнении в семье (фото)
Звезда сама не поняла, что натворила.
Юлия Барановская готова ради своих детей на все. Не каждая мать решится на то, что сделала известная телеведущая, чтобы ее отпрыски были счастливы.
В социальных сетях звезда экрана похвасталась тем, что в ее семье случилось пополнение. Для знаменитости это не было сюрпризом. Напротив, именно она стала зачинщицей произошедшего.
Многие будут в ужасе, но своему младшему сыну Арсению ведущая шоу «Мужское / Женское» подарила самую настоящую змею, для которой в квартире установила специальный террариум. Звездный наследник был на седьмом небе от счастья, а вот бывшая возлюбленная Андрея Аршавина, судя по всему, и сама не поняла, что натворила.
Юлия побаивается нового члена семьи и не знает, чего от него ждать. Каждый раз, когда змея начинает ползти по своим делам, Барановская кричит от ужаса. К тому же коллегу Александра Гордона сильно волнует вопрос о том, будет ли еще расти необычный питомец, который и так не отличается скромными габаритами.