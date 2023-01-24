Мнение зрителей не учитывается: для кого сегодня снимают американское кино

Американское кино, по словам многих зрителей и критиков, переживает не лучшие времена. Негодованию и возмущению пользователей Сети нет предела. Что больше всего разочаровывает раздосадованных кинолюбителей?

Почти все сходятся во мнении, что сегодня в Америке снимают слишком много никудышных ремейков, сиквелов и приквелов. Создатели таких лент пытаются «выехать» за счет давно полюбившихся героев, чтобы вызвать у зрителя ностальгию. Но такие жалкие попытки чаще всего заканчиваются провалом. Ведь все уже давно поняли, что ремейк в очень редких случаях способен «переплюнуть» оригинал. Но в современном кино такие примеры не встречаются.

Пользователи Сети отмечают: «Ужасные ремейки и ностальгический бред. Я устал от сиквелов, приквелов и всевозможных повторов».

Это далеко не все, что раздражает зрителей в нынешнем кино. Например, многим надоели саркастичные и высокомерные главные герои. Такие персонажи кажутся им невыносимыми. Другим же не нравится тренд последних лент — сцены после титров. А кто-то отмечает, что пора перестать показывать антигероев симпатичными. По их словам, ни к чему из зрителей вытягивать это неуместное сочувствие злодею.