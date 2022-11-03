Мнение Мессинга: знаки Зодиака, обладающие необъяснимой силой

Имя Вольфа Мессинга - легендарного советского мага, гипнотизера и предсказателя, до сих пор будоражит умы сторонников эзотерики со всего земного шара. Впервые свои сверхъестественные способности Мессинг продемонстрировал еще в детстве и с тех пор регулярно развивал свой дар. Однако предсказатель не был сосредоточен исключительно на своей персоне - он интересовался астрологией и называл знаки зодиака, которые, по его мнению, обладали мощными необъяснимыми способностями. Рассказываем, какие пять знаков Вольф Мессинг считал наделенными особым даром.

Близнецы

Представители воздушного знака - сложные и противоречивые люди. Поскольку в них одновременно заключено две личности, они способны смотреть на ситуацию одновременно под разными углами.

По мнению Мессинга, это свойство позволяет Близнецам принимать взвешенные и обоснованные решения, основанные не на одной, а сразу на двух точках зрения.

Дева

Советский маг считал, что Девы обладают очень мощной интуицией. Именно с ее помощью уроженцы земного знака могут предчувствовать грядущие события, в том числе негативные, и с легкостью их избегать.

Кроме того, Девы видят окружающих насквозь - поэтому они быстро понимают, чего человек на самом деле от них хочет и принимают решение, стоит ли продолжать знакомство.

Скорпион

Скорпионы также от природы наделены прекрасным чутьем. В первую очередь они виртуозно различают правду и ложь - даже если человек тщательно подготовился к разговору и заранее продумал, что и как он скажет, представитель водного знака все равно почувствует фальшь. Если Скорпион раскусит вашу ложь - пощады ждать не стоит, этот знак терпеть не может тех, кто лжет ему в глаза.

Козерог

Внимательные Козероги умеют мастерски уворачиваться от неприятностей и избегать подводных камней. Отчасти это заслуга самих представителей знака, которые слишком подозрительны и осторожны, чтобы лезть на рожон, отчасти тому способствует мироздание.

Оно ограждает Козерогов от негативного влияния и ненужных проблем.

Рыбы

Характер уроженцев воздушного знака как нельзя лучше отражает смысл фразы “в тихом омуте черти водятся”. Рыбы обладают способностью скрывать свою истинную сущность, свои тайные мотивы от других людей. Пока все вокруг считают Рыбок аутсайдерами, они ведут свою игру и в результате становятся победителями.