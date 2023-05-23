Мнение людей их не волнует: эти 3 знака Зодиака самые независимые

Советы окружающих не всегда бывают уместными, содержательными и полезными, но чтобы вынести окончательный вердикт нужно, по крайней мере, их выслушать. Некоторые знаки зодиака пропускают мимо ушей абсолютно все, что говорят им люди вокруг - даже если некомпетентны в том или ином вопросе, а рядом находятся настоящие эксперты. Астрологи рассказали, под какими же созвездиями рождаются самые упрямые и независимые леди и джентльмены в зодиаке.

Овен

Без комментариев. Представители огненного знака с пеленок демонстрируют окружающим свою независимость. Пока все остальные детишки послушно едят кашу на завтрак и играют в “дочки-матери”, Овен будет требовать чипсы и колу, а потом схватит первую попавшуюся под руку палку и побежит гонять птиц, кошек и собак в окрестностях.

С возрастом мало что меняется.

Сколько бы лет ни исполнилось уроженцу этого знака, он будет все тем же решительным жестом отмахиваться от советов окружающих и делать все наперекор. Переупрямить Овна не получается ни у кого - для этого нужно обладать поистине железной выдержкой и адским терпением.

Телец

“Где сядешь, там и слезешь”, - кажется, эту фразу придумали про уроженцев земной стихии. Телец уж точно не относится к числу знаков, которыми можно без помех понукать.

Пусть вас не вводит в заблуждение их флегматичный вид - это вовсе не означает, что представители знака не способны на отстаивание своей позиции.

Подопечные Венеры обладают своей собственной точкой зрения по любому вопросу - от творчества прерафаэлитов до высшей математики. Переубеждать Тельца - все равно что черпать воду дырявым ведром, проку никакого. Этот земной знак упрямо будет стоять на своем, еще и боднет крепко того, кто станет сильно надоедать.

Дева

Как Дева сказала - так и будет. Перед тем как начать общение с представителями этого земного знака, нужно уяснить это простое правило. Если вы не приняли его к сведению, но продолжили поддерживать контакты с Девой - не взыщите, вас предупреждали. Этот знак - настоящий мастер сворачивать кровь своей упертостью.

Для Девы не существует иного мнения, кроме своего собственного.

И упаси вас бог усомниться в том, что представитель земной стихии неправ - Дева злопамятна и не упустит случая в дальнейшем отомстить вам. В случае, если неправота вылезет этому знаку боком, он будет винить кого угодно, но только не себя.