«Мне вас жаль!»: правду о скандале Долиной с молодым певцом предали огласке

Вот уже несколько лет Лариса Долина является бессменным экспертом в шоу «Ну-ка, все вместе!». Как оказалось, знаменитость не только оценивает выступления конкурсантов, но и ввязывается в скандалы со своими коллегами.

Так, в одном из выпусков членам жюри предстояло оценить композицию англоязычного артиста. И Михаил Гребенщиков, который также является экспертом, не остался в восторге от выступления конкурсанта. По его мнению, певец не смог удивить зрителей, поэтому не заслуживает похвалы.

Однако Долина не согласилась со своим коллегой. Она осудила Гребенщикова за его мнение и намекнула, что ему не хватает профессионализма, чтобы оценить номер артиста.