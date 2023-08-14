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«Мне угрожали»: развод Баскова и Шпигель чуть не кончился поножовщиной

14 августа 2023 16:45
«Мне угрожали»: развод Баскова и Шпигель чуть не кончился поножовщиной

Известная журналистка могла пострадать из-за правды.

Свадьба Николая Баскова и Светланы Шпигель в 2005 году напоминала сказочную историю. Красивый принц отводил под венец свою обеспеченную избранницу, привлекательную брюнетку и дочку известного продюсера и предпринимателя.

Но у этого брака был не самый радостный финал. Спустя семь лет пара распалась с большим скандалом. Семья Шпигель вела себя очень некрасиво и даже запретила Баскову видеться с сыном Брониславом. А еще влиятельная родня пыталась всеми силами удержать в секрете слухи о разводе.

Дошло даже до конкретных угроз репортерам. Известная журналистка Алена Жигалова одной из первых опубликовала информацию о том, что в семье Баскова плохие отношения, а сам развод вот-вот будет оформлен. Уже на следующий день ей лично позвонил Борис Шпигель и заявил, что она пожалеет о том, что сделала.

«Мне угрожали, обещали, что будут проблемы. После этого ко мне даже охрану приставили на несколько дней», — разоткровенничалась Жигалова в беседе с «Новым радио».

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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