«Мне тяжело»: Навка заговорила о смене гражданства

Татьяне Навке не удалось избежать скользкой темы, которая активно обсуждается многими россиянами. Прославленная фигуристка растерялась, узнав о поступке Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Даже те, кто мало интересуется фигурным катанием, были поражены тем, что дочь Этери Тутберидзе сменила спортивное гражданство. Теперь она вместе со своим партнером будет выступать за Грузию.

Публику возмутило, что Дэвис и Смолкин променяли Россию на другую страну. К тому же есть сведения о том, что спортсмены пытались перейти в сборную США или Израиля, но им это не удалось.

Журналисты связались с Татьяной Навкой, чтобы узнать, как она относится к шокирующей новости. Ответ олимпийской чемпионки оказался деликатным.