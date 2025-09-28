«Мне так жаль. Не теряем надежды…»: будет ли 9-й сезон у «911: Служба спасения» — ответ уже есть, а зрителям придется несладко

Рассказываем о всех планах создателей на вселенную.

Популярный драматический сериал «911: Служба спасения» уже несколько лет держит зрителей в напряжении, показывая будни смелых пожарных, спасателей и диспетчеров.

После громких событий восьмого сезона главный вопрос у фанатов один: будет ли 9-й сезон? И что в нем планируют показать после весьма трагичных событий?

Разбираемся прямо сейчас.

Что произошло в 8-м сезоне?

Восьмой сезон потряс зрителей серьезной утратой: погиб один из главных героев, капитан Бобби Нэш в исполнении Питера Краузе. Анджела Бассет, играющая его экранную супругу Афину, призналась, как тяжело ей далась эта сюжетная линия:

«Мне так жаль. Это был не мой выбор. Не теряем надежды. Может быть, он вернётся в моих снах… в моих воспоминаниях».

Смерть Бобби сказалась на всех членах команды: Чимни переживает чувство вины выжившего, а Афина пытается начать жизнь с чистого листа, продавая семейный дом.

Возвращение Эдди в Лос-Анджелес добавляет динамики, но главной интригой остается вопрос: кто займет место капитана в 118-й части?

Будет ли 9 сезон?

Да, девятый сезон точно состоится. Телеканал ABC официально подтвердил продление сериала. Премьера новых эпизодов запланирована на октябрь 2025 года, и нас ждет полноценный сезон из 18 серий.

Зрителям предстоит увидеть, как команда справляется с последствиями потери Бобби, разрешится ли борьба за место капитана, и какие новые экстремальные случаи ждут спасателей. В общем, морально наблюдать за всем будет непросто... надеемся, хоть тут в финале состоится хэппи-энд.

Параллельно разрабатывается спин-офф, действие которого будет происходить в Нэшвилле, что расширяет вселенную сериала. Так что поклонникам сериала есть, за что зацепиться: несмотря на тяжелую утрату, история 118-й части далека от завершения.

